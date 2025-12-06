Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«У них «барселонит». Мы же не говорим о «Реале». Лапорта — о мадридском клубе

«У них «барселонит». Мы же не говорим о «Реале». Лапорта — о мадридском клубе
Комментарии

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на частые упоминания мадридским «Реалом» каталонского клуба.

«Не говорю о других командах. Но когда в другом клубе упоминают «Барселону», когда, например, «Реал» упоминает наш клуб, я должен высказаться, поскольку считаю это неуместным. К тому же то, что они говорят, не соответствует действительности. И это симптом того, что у них «барселонит». Мы же не ходим по собраниям и не говорим о «Реале». Мы говорим о «Барселоне», о ситуации в клубе, как у нас дела, как мы играем, воодушевлены ли люди. Считаю это неуместным, поэтому высказываю свои замечания», — приводит слова Лапорты El Chiringuito.

Ранее мадридский «Реал» составил доклад о судействе и «Барселоне» в эпоху работы Хосе Марии Энрикеса Негрейры на посту вице-президента комитета судей Федерации футбола Испании. Также мадридский клуб многократно заявлял о лояльности судей к каталонцам.

Материалы по теме
Мадридский «Реал» готовит доклад о судействе и «Барселоне» — El Chiringuito
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android