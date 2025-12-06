«У них «барселонит». Мы же не говорим о «Реале». Лапорта — о мадридском клубе

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на частые упоминания мадридским «Реалом» каталонского клуба.

«Не говорю о других командах. Но когда в другом клубе упоминают «Барселону», когда, например, «Реал» упоминает наш клуб, я должен высказаться, поскольку считаю это неуместным. К тому же то, что они говорят, не соответствует действительности. И это симптом того, что у них «барселонит». Мы же не ходим по собраниям и не говорим о «Реале». Мы говорим о «Барселоне», о ситуации в клубе, как у нас дела, как мы играем, воодушевлены ли люди. Считаю это неуместным, поэтому высказываю свои замечания», — приводит слова Лапорты El Chiringuito.

Ранее мадридский «Реал» составил доклад о судействе и «Барселоне» в эпоху работы Хосе Марии Энрикеса Негрейры на посту вице-президента комитета судей Федерации футбола Испании. Также мадридский клуб многократно заявлял о лояльности судей к каталонцам.