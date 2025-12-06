Скидки
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов высказался о двух отменённых голах «Динамо» в ворота «Спартака»

Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов высказался о двух отменённых голах московского «Динамо» в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Игра закончилась вничью со счётом 1:1. Арбитр не засчитал гол Константина Тюкавина на четвертой минуте и мяч Николаса Маричаля на 85-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Показ как обычно ни о чём. Плюс Танашева звали не на офсайд, а на воздействие со стороны Маухуба. Почему эпизод не показали полностью? Видимо, какой-то сбой произошёл. Я отмотал эпизод и увидел, что Маухуб, скорее всего, играл в мяч головой. То есть Танашева вообще не надо было звать к монитору. Возможно, из-за сбоя решили позвать на вмешательство, потому что у них не было доказательств, что Маухуб играл в мяч. Всё очень сложно, это не проблема судей. Это проблема тех, кто показывает трансляцию. И очень большая проблема. Если суммировать, гол отменён правильно, потому что Маухуб был в офсайде и при этом играл в мяч. Это элементарное положение «вне игры».

Что касается отменённого гола Тюкавина в начале матча, опять плохие ракурсы в трансляции. Когда нога пошла вперёд, мяч уже начал отрываться. А на правильном ракурсе видно, что игрок «Динамо» находился в офсайде. VAR линии расчертил правильно. Офсайд определяется по моменту, когда мяч касается ноги, а не когда наносится удар. Как всегда в трансляции всё перепутали и ввели людей в заблуждение. Начали показывать скрины, где мяч отошёл, а Тюкавин в верном положении. Отличная работа VAR», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Все новости RSS

