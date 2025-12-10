Скидки
Карабах — Аякс: во сколько начало матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Карабах» — «Аякс»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Карабах» и «Аякс». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Карабах» — «Аякс» в России принадлежат Okko.
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 20:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Окончен
2 : 4
Аякс
Амстердам, Нидерланды
1:0 Дуран – 10'     1:1 Дольберг – 39'     2:1 Силва – 47'     2:2 Глух – 79'     2:3 Гоэи – 83'     2:4 Глух – 90'    

В минувшем туре «Карабах» уступил «Наполи» — 0:2, а «Аякс» с аналогичным счётом проиграл «Бенфике».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
