«Карабах» — «Аякс»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Карабах» и «Аякс». Игра пройдёт на стадионе «Тофик Бахрамов» в Баку. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре «Карабах» уступил «Наполи» — 0:2, а «Аякс» с аналогичным счётом проиграл «Бенфике».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме УЕФА оштрафовал молодёжную команду «Карабаха» за поведение болельщика в матче с «Челси»

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: