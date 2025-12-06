Скидки
В «Динамо» рассказали, когда будет принято решение о будущем Гусева

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев рассказал, когда будет принято решение о будущем Ролана Гусева в клубе.

— Решение по Гусеву будет приниматься после того, как закончится первая часть сезона. Давайте подождём дальнейших решений в конце года.

Сейчас я стараюсь мало комментировать происходящее в «Динамо», потому что собрание акционеров будет утверждать меня в должности в декабре. Когда это произойдёт, смогу уже официально давать комментарии.

— Вы бы хотели, чтобы Гусев остался?
— Без комментариев, — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 18 туров чемпионата России бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

