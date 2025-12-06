Глава «Динамо» Ивлев объяснил встречу с гендиректором «Спартака» Некрасовым в ресторане

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сыграли красно-белые и бело-голубые, высказался о встрече с генеральным директором столичного «Спартака» Сергеем Некрасовым в ресторане. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

«Знаю Сергея Некрасова очень много лет. Это была дружеская встреча, мы говорили не про футбол», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Динамо» заработало 21 очко и располагается на 10-й строчке.