16:30 Мск
Глава «Динамо» Ивлев объяснил встречу с гендиректором «Спартака» Некрасовым в ресторане

Глава «Динамо» Ивлев объяснил встречу с гендиректором «Спартака» Некрасовым в ресторане
Комментарии

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором сыграли красно-белые и бело-голубые, высказался о встрече с генеральным директором столичного «Спартака» Сергеем Некрасовым в ресторане. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Знаю Сергея Некрасова очень много лет. Это была дружеская встреча, мы говорили не про футбол», — передаёт слова Ивлева корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» набрал 29 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Динамо» заработало 21 очко и располагается на 10-й строчке.

