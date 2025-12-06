«Динамо» не проигрывает «Спартаку» в РПЛ уже четыре матча подряд
Московское «Динамо» сыграло вничью со «Спартаком» (1:1) в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, бело-голубые не проигрывают красно-белым в четырёх встречах чемпионата России подряд.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
В прошлом сезоне команды один раз сыграли вничью (2:2), в игре второго круга победу со счётом 2:0 отпраздновали динамовцы. В нынешнем сезоне клубы не выявили победителя в обеих встречах (2:2, 1:1).
После 18 туров текущего розыгрыша высшего дивизиона российского первенства красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.
