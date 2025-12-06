Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от ничьей в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

«Игра была тяжёлой для обеих команд. Результат все знаем. Как будто «Динамо» было ближе к победе, но офсайдные линии были в пользу «Спартака». Не было нормального повтора при первом голе, во втором — судья разобрался», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.