Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак М — Динамо М. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от ничьей в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Игра была тяжёлой для обеих команд. Результат все знаем. Как будто «Динамо» было ближе к победе, но офсайдные линии были в пользу «Спартака». Не было нормального повтора при первом голе, во втором — судья разобрался», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

Материалы по теме
Дерби Романова и Гусева до «Спартак» — «Динамо». Была жара — удаления и драка с фанатами!
Дерби Романова и Гусева до «Спартак» — «Динамо». Была жара — удаления и драка с фанатами!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android