Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился впечатлениями от ничьей в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
«Игра была тяжёлой для обеих команд. Результат все знаем. Как будто «Динамо» было ближе к победе, но офсайдные линии были в пользу «Спартака». Не было нормального повтора при первом голе, во втором — судья разобрался», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.
