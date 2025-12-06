Динамо с и. о. главного тренера Гусевым одержало одну победу в четырёх матчах

Завершился матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Московское «Динамо» под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Ролана Гусева одержало одну победу в четырёх матчах. Команда победила одноклубников из Махачкалы в матче 16-го тура Мир Российской Премьер Лиги (3:0), после чего были поражения от «Зенита» в Кубке России (0:1) и от «Ахмата» в чемпионате (1:2).

После 18 туров чемпионата России бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.