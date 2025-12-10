Скидки
Главная Футбол Новости

Бенфика — Наполи: прямая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов по футболу 2025/2026 начнется в 23:00

Начало прямой видеотрансляции матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Наполи»
Комментарии

10 декабря в 23:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026 между клубами «Бенфика» (Португалия) и «Наполи» (Италия). Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне.

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Риос – 20'     2:0 Баррейро – 49'    

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо – это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
