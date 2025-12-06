И. о. тренера «Динамо» Гусев прокомментировал ничью со «Спартаком»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

«Если бы наши голы засчитали, мы бы выиграли. В итоге — 1:1. Бессмысленно обсуждать, были ли там офсайды или нет. Заменил Осипенко, потому что он не выглядел уверенно после автогола. Плюс надо было выпустить Касереса на свою бровку, чтобы он играл в атаку. Игра была качельная, классная атмосфера, праздник футбола», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.