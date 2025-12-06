Скидки
Главная Футбол Новости

Павел Пивоваров высказался об офсайде Тюкавина в матче со «Спартаком»

Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров поделился мнением о зафиксированном положении «вне игры» у нападающего команды Константина Тюкавина в эпизоде с голом в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Если честно, мы не видели в первом голе «Динамо» офсайдных линий. Был скриншот, который появился ближе к перерыву. В трансляции не было. Казалось, что гол чистый. Но решение принято, боковой арбитр довольно быстро зажёг флаг. Если там офсайдная линия есть, то издержки VAR», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

