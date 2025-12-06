Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров подвёл итог выступления команды в 2025 году

Гендиректор «Динамо» Пивоваров подвёл итог выступления команды в 2025 году
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвёл итог выступления команды в 2025 году после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«2025-й оценил бы неудовлетворительно для «Динамо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 18 туров чемпионата России московское «Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, у команды в активе 21 очко.

По ходу нынешнего сезона команда рассталась с Валерием Карпиным, занимавшим пост главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.

Материалы по теме
Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал ничью в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android