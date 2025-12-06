Гендиректор «Динамо» Пивоваров подвёл итог выступления команды в 2025 году

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров подвёл итог выступления команды в 2025 году после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком».

«2025-й оценил бы неудовлетворительно для «Динамо», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 18 туров чемпионата России московское «Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, у команды в активе 21 очко.

По ходу нынешнего сезона команда рассталась с Валерием Карпиным, занимавшим пост главного тренера клуба. Исполняющим обязанности назначен Ролан Гусев.