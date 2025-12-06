Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. о. тренера «Динамо» Гусев: не знаю ничего по своему будущему в клубе

И. о. тренера «Динамо» Гусев: не знаю ничего по своему будущему в клубе
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) рассказал о своём будущем в столичном клубе.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Первая половина сезона неудачная — это очевидно. Что касается моего будущего, не мне отвечать на этот вопрос. Я не знаю, что будет», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Под руководством Гусева бело-голубые одержали одну победу в четырёх матчах. Команда победила динамовцев из Махачкалы (3:0), после чего были поражения от «Зенита» в Кубке России (0:1) и от «Ахмата» в чемпионате (1:2). После 18 туров чемпионата России «Динамо» заработало 21 очко и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

Материалы по теме
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android