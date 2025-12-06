И. о. тренера «Динамо» Гусев: не знаю ничего по своему будущему в клубе

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1) рассказал о своём будущем в столичном клубе.

«Первая половина сезона неудачная — это очевидно. Что касается моего будущего, не мне отвечать на этот вопрос. Я не знаю, что будет», — передаёт слова Гусева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Под руководством Гусева бело-голубые одержали одну победу в четырёх матчах. Команда победила динамовцев из Махачкалы (3:0), после чего были поражения от «Зенита» в Кубке России (0:1) и от «Ахмата» в чемпионате (1:2). После 18 туров чемпионата России «Динамо» заработало 21 очко и располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.