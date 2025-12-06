Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Семак ответил, почему Мостовой и Глушенков остались в запасе «Зенита» на матч с «Акроном»

Комментарии

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о выборе состава команды на матч 18-го тура Мир РПЛ с «Акроном».

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

— Почему в запасе остались Максим Глушенков и Андрей Мостовой? В центре нападения выйдет Александр Соболев. Почему так?
— Потому что в прошлых матчах нам не хватало нападающего, поскольку Луис Энрике играл на позиции форварда и смещался в зоны справа и слева. В такой игре, когда команда обороняется низким блоком, нам нужен нападающий, который будет всегда находиться в створе ворот.

Глушенков в прошлом матче получил травму и пропустил несколько дней, выбился из тренировочного процесса. Те тренировки, которые он провёл, недостаточны, чтобы быть на 100% готовым.

Что касается Андрея Мостового, он не совсем стабильно показывает тот уровень игры, которого мы от него ждём, — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

