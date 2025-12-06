«Аугсбург» победил «Байер» в матче 13-го тура Бундеслиги

Завершился матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Аугсбург» и леверкузенский «Байер». Команды играли на стадионе «ВВК-Арена» (Аугсбург, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Свен Яблонски из Бремена. Победу со счётом 2:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в игре забил защитник «Аугсбурга» Димитрис Яннулис на шестой минуте. На 28-й минуте Антон Каде удвоил преимущество хозяев. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями.

После 13 матчей чемпионата Германии леверкузенский «Байер» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Аугсбург» заработал 13 очков и располагается на 13-й строчке.

В следующем туре «Аугсбург» сыграет в гостях с «Айнтрахтом» 13 декабря, а «Байер» в этот же день на своём поле примет «Кёльн».