Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал ничью в дерби с «Динамо»

Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал ничью в дерби с «Динамо»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Концентрацию надо держать все 90 минут, сегодня получилось 100. Была быстрая атака со стороны Динамо, которая закончилась голом. Неприятно видеть такие ситуации. «Динамо» надо было менять игру — Сергеев опускался ниже. Во втором [тайме они] пошли ва-банк, а мы не были к этому готовы.

Как уже говорил, это не то место и не те результаты, которые мы все хотим. Будем работать. Надо всем вместе исправлять ситуацию», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

