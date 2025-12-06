Игрок «Спартака» Умяров прокомментировал ничью в дерби с «Динамо»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

«Концентрацию надо держать все 90 минут, сегодня получилось 100. Была быстрая атака со стороны Динамо, которая закончилась голом. Неприятно видеть такие ситуации. «Динамо» надо было менять игру — Сергеев опускался ниже. Во втором [тайме они] пошли ва-банк, а мы не были к этому готовы.

Как уже говорил, это не то место и не те результаты, которые мы все хотим. Будем работать. Надо всем вместе исправлять ситуацию», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.