«Бенфика» — «Наполи»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бенфика» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

В минувшем туре португальская команда победила «Аякс» со счётом 2:0, а итальянский клуб с аналогичным счётом обыграл «Карабах».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

