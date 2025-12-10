Скидки
Бенфика — Наполи: во сколько начало матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

«Бенфика» — «Наполи»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Бенфика» и «Наполи». Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Бенфика» — «Наполи» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Риос – 20'     2:0 Баррейро – 49'    

В минувшем туре португальская команда победила «Аякс» со счётом 2:0, а итальянский клуб с аналогичным счётом обыграл «Карабах».

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
