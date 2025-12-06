«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче 13-го тура Бундеслиги, Кейн оформил хет-трик

Завершился матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Штилер из Гамбурга. Победу со счётом 5:0 праздновали футболисты команды гостей.

Первый мяч в игре забил защитник мюнхенского клуба Конрад Лаймер на 11-й минуте. На 66-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество «Баварии», а через 12 минут Йосип Станишич забил третий мяч в ворота «Штутгарта». На 82-й минуте Кейн оформил дубль, реализовав пенальти. А на 88-й минуте нападающий забил свой третий мяч в игре, довершив разгром хозяев.

После 13 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. «Штутгарт» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Штутгарт» сыграет в гостях с «Вердером» 14 декабря, а «Бавария» в этот же день на своём поле примет «Майнц».