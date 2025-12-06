Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Футбол Новости

Штутгарт — Бавария, результат матча 6 декабря 2025, счёт 0:5, 13-й тур Бундеслиги 2025-2026

«Бавария» разгромила «Штутгарт» в матче 13-го тура Бундеслиги, Кейн оформил хет-трик
Комментарии

Завершился матч 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и мюнхенская «Бавария». Команды играли на стадионе «Штутгарт Арена» (Штутгарт, Германия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Тобиас Штилер из Гамбурга. Победу со счётом 5:0 праздновали футболисты команды гостей.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Лаймер – 11'     0:2 Кейн – 66'     0:3 Станишич – 78'     0:4 Кейн – 82'     0:5 Кейн – 88'    
Удаления: Ассиньон – 81' / нет

Первый мяч в игре забил защитник мюнхенского клуба Конрад Лаймер на 11-й минуте. На 66-й минуте нападающий Гарри Кейн удвоил преимущество «Баварии», а через 12 минут Йосип Станишич забил третий мяч в ворота «Штутгарта». На 82-й минуте Кейн оформил дубль, реализовав пенальти. А на 88-й минуте нападающий забил свой третий мяч в игре, довершив разгром хозяев.

После 13 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. «Штутгарт» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Штутгарт» сыграет в гостях с «Вердером» 14 декабря, а «Бавария» в этот же день на своём поле примет «Майнц».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
