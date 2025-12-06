Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

И. о. тренера «Спартака» Романов прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о ничьей в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1)

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Настоящее дерби, обе команды сражались, хотели победить. Такие матчи нравятся болельщикам. После пропущенного гола снова перехватили инициативу, доминировали. Считаю, мы контролировали ход игры, были хорошие подходы. В таких матчах надо забивать. Создали достаточно, но забили недостаточно», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

Новости. Футбол
Новости. Футбол

