И. о. тренера «Спартака» Романов прокомментировал ничью в матче с «Динамо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов высказался о ничьей в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (1:1)

«Настоящее дерби, обе команды сражались, хотели победить. Такие матчи нравятся болельщикам. После пропущенного гола снова перехватили инициативу, доминировали. Считаю, мы контролировали ход игры, были хорошие подходы. В таких матчах надо забивать. Создали достаточно, но забили недостаточно», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.