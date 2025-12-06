И. о. тренера «Спартака» Романов: игроки уровня Угальде должны реализовывать такие моменты

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Вадим Романов раскритиковал игру нападающего красно-белых Манфреда Угальде после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

«Не хотел бы оценивать состояние футболистов, но игроки уровня Угальде должны реализовывать такие моменты, которые у него были. Но в причины не очень хорошей формы не хотелось бы вдаваться», — передаёт слова Романова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке