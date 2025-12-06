Нападающий «Динамо» Сергеев: ничья со «Спартаком» — не самый лучший результат

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

«Первый тайм за Спартаком, второй — за Динамо. Во втором у нас было больше моментов, голы, но не засчитали. Не знаю, почему. Для нас ничья — не самый хороший результат. Мы играем на победу. В перерыве поговорили с ребятами. Тренерский штаб сказал играть в 4-4-2. Больше прострелов, подходов. Поэтому и забили. В первом тайме мы играли в низком блоке. Сейчас у нас всё отлично — тренируемся и играем. Наша задача выполнять тренерские установки и биться за клуб», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Отметим, судьи не засчитал гол Константина Тюкавина на четвёртой минуте и мяч Николаса Маричаля на 85-й минуте.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.