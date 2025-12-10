«Атлетик» — «ПСЖ»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре красно-белые сыграли вничью с пражской «Славией» (0:0), а французский гранд победил лондонский «Тоттенхэм» со счётом 5:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

