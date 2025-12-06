Нападающий «Динамо» Сергеев: мы хотим, чтобы Гусев остался
Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался об исполняющем обязанности главного тренера команды Ролане Гусеве после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
«Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Кто бы ни был, мы будем биться. Все будут за тренера. Конечно, все хотят, чтобы он остался. Команда раскрепостилась? Вы задаёте эти вопросы каждый раз. Что-то не получилось в первой части, что-то — сейчас. Мы и в начале сезона были раскрепощены. Просто что-то не получилось», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
После 18 туров чемпионата России московское «Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, у команды в активе 21 очко.
