Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Динамо» Сергеев: мы хотим, чтобы Гусев остался

Нападающий «Динамо» Сергеев: мы хотим, чтобы Гусев остался
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался об исполняющем обязанности главного тренера команды Ролане Гусеве после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Кто бы ни был, мы будем биться. Все будут за тренера. Конечно, все хотят, чтобы он остался. Команда раскрепостилась? Вы задаёте эти вопросы каждый раз. Что-то не получилось в первой части, что-то — сейчас. Мы и в начале сезона были раскрепощены. Просто что-то не получилось», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 18 туров чемпионата России московское «Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, у команды в активе 21 очко.

Материалы по теме
Павел Пивоваров высказался об офсайде Тюкавина в матче со «Спартаком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android