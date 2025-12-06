Нападающий «Динамо» Сергеев: мы хотим, чтобы Гусев остался

Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев высказался об исполняющем обязанности главного тренера команды Ролане Гусеве после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (1:1).

«Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Кто бы ни был, мы будем биться. Все будут за тренера. Конечно, все хотят, чтобы он остался. Команда раскрепостилась? Вы задаёте эти вопросы каждый раз. Что-то не получилось в первой части, что-то — сейчас. Мы и в начале сезона были раскрепощены. Просто что-то не получилось», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 18 туров чемпионата России московское «Динамо» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы, у команды в активе 21 очко.