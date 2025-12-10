«Боруссия» Д — «Будё-Глимт»: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре «шмели» разгромили испанский «Вильярреал» со счётом 4:0, а норвежская команда уступила «Ювентусу» со счётом 2:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Материалы по теме Шлоттербек может перейти в мадридский «Реал». Игрок не продлевает контракт с «Боруссией»

Какие карточки есть в футболе: