Главная Футбол Новости

Боруссия Дортмунд — Будё-Глимт: во сколько начало матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть трансляцию

«Боруссия» Д — «Будё-Глимт»: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Будё-Глимт». Игра пройдёт на стадионе «Дортмунд». Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Боруссия» Дортмунд — «Будё-Глимт» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Окончен
2 : 2
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Брандт – 18'     1:1 Алеесами – 42'     2:1 Брандт – 51'     2:2 Хёуге – 75'    

В минувшем туре «шмели» разгромили испанский «Вильярреал» со счётом 4:0, а норвежская команда уступила «Ювентусу» со счётом 2:3.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Шлоттербек может перейти в мадридский «Реал». Игрок не продлевает контракт с «Боруссией»

Какие карточки есть в футболе:

Комментарии
