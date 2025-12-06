Наиль Умяров подвёл итог 2025 года для «Спартака»
Поделиться
Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров подвёл итог 2025 года для команды после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
— Какие итоги года подведёшь для себя и для «Спартака»?
— Свою игру не хочу обсуждать. Неоднократно об этом уже говорил. Считаю, прежде всего командный результат — неудовлетворительный. Для такой команды — это ниже своего потолка, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
После 18 туров чемпионата России «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 29 очков.
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
20:45
-
20:41
-
20:39
-
20:26
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:06
-
20:05
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:49
-
19:48
-
19:36
-
19:33
-
19:32
-
19:31
-
19:28
-
19:27
-
19:27
-
19:23
-
19:23
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
19:13
-
19:08
-
19:07
-
19:03