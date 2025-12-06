Наиль Умяров подвёл итог 2025 года для «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров подвёл итог 2025 года для команды после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

— Какие итоги года подведёшь для себя и для «Спартака»?

— Свою игру не хочу обсуждать. Неоднократно об этом уже говорил. Считаю, прежде всего командный результат — неудовлетворительный. Для такой команды — это ниже своего потолка, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 29 очков.