Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наиль Умяров подвёл итог 2025 года для «Спартака»

Наиль Умяров подвёл итог 2025 года для «Спартака»
Комментарии

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров подвёл итог 2025 года для команды после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

— Какие итоги года подведёшь для себя и для «Спартака»?
— Свою игру не хочу обсуждать. Неоднократно об этом уже говорил. Считаю, прежде всего командный результат — неудовлетворительный. Для такой команды — это ниже своего потолка, — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

После 18 туров чемпионата России «Спартак» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 29 очков.

Материалы по теме
Нападающий «Динамо» Сергеев: ничья со «Спартаком» — не самый лучший результат
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android