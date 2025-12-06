Гендиректор «Спартака» Некрасов одной фразой оценил ничью в дерби с «Динамо»

Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов прокомментировал результат матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со столичным «Динамо». Игра проходила на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

«Матч не понравился», — передаёт слова Некрасова корреспондент «Чемпионата» Егор Кабак.

«Спартак» забил свой единственный мяч в игре на 19-й минуте благодаря автоголу защитника «Динамо» Максима Осипенко.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.