«Зенит» — «Акрон»: Жерсон вывел петербуржцев вперёд на 32-й минуте

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. На данный момент счёт 1:0 в пользу петербуржцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале «Матч Премьер».

На 32-й минуте Жерсон открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 14-й минуте красную карточку получил защитник гостей Йонуц Неделчяру.

После 17 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают третье место. Красно-чёрные заработали 21 очко и располагаются на девятой строчке.

В минувшем туре «Зенит» победил «Рубин» со счётом 1:0, а «Акрон» уступил «Пари НН» (1:2).