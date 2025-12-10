Скидки
Главная Футбол Новости

Реал Мадрид — Манчестер Сити: во сколько начало матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть трансляцию

«Реал» — «Манчестер Сити»: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Сити». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Манчестер Сити» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

В минувшем туре «сливочные» победили греческий «Олимпиакос» со счётом 4:3, а «горожане» уступили леверкузенскому «Байеру» со счётом 0:2.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
«У них «барселонит». Мы же не говорим о «Реале». Лапорта — о мадридском клубе

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

