Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов отреагировал на удаление игрока «Акрона» в начале матча с «Зенитом»

Арбитр Федотов отреагировал на удаление игрока «Акрона» в начале матча с «Зенитом»
Комментарии

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил удаление защитника «Акрона» Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

«Смотрели момент на попадание рукой по лицу, оно было. Дальше изучали, был ли офсайд. Это, скорее всего, запросил уже сам Кукуян. Хотя VAR и AVAR должны были предоставить ему доказательства ещё при подходе к монитору. В итоге верное решение Кукуяна: рука Неделчяру пошла вверх и в сторону. Тем самым он сделал дополнительное движение и попал по лицу игроку «Зенита». Так как скорость второго была выше, он быстрее бы успел к мячу, это лишение явной возможности забить гол», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

