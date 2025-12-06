Арбитр Федотов отреагировал на удаление игрока «Акрона» в начале матча с «Зенитом»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов оценил удаление защитника «Акрона» Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Смотрели момент на попадание рукой по лицу, оно было. Дальше изучали, был ли офсайд. Это, скорее всего, запросил уже сам Кукуян. Хотя VAR и AVAR должны были предоставить ему доказательства ещё при подходе к монитору. В итоге верное решение Кукуяна: рука Неделчяру пошла вверх и в сторону. Тем самым он сделал дополнительное движение и попал по лицу игроку «Зенита». Так как скорость второго была выше, он быстрее бы успел к мячу, это лишение явной возможности забить гол», – сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.