«Хотели подарить победу болельщикам, не смогли». Фернандеш — о матче «Спартака» с «Динамо»

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

«Это была тяжёлая игра. Мы, конечно, хотели выиграть. Это не тот результат, которого мы ожидали. Очень хотели подарить победу болельщикам, к сожалению, не смогли. Теперь пора поднять голову и работать дальше, принести больше радости нашим болельщикам», — приводит слова Жедсона Фернандеша телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

После 18 туров чемпионата России «Спартака» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 29 очков. «Динамо» занимает 10-е место, набрав 21 очко.