Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хотели подарить победу болельщикам, не смогли». Фернандеш — о матче «Спартака» с «Динамо»

«Хотели подарить победу болельщикам, не смогли». Фернандеш — о матче «Спартака» с «Динамо»
Комментарии

Полузащитник «Спартака» Жедсон Фернандеш высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Это была тяжёлая игра. Мы, конечно, хотели выиграть. Это не тот результат, которого мы ожидали. Очень хотели подарить победу болельщикам, к сожалению, не смогли. Теперь пора поднять голову и работать дальше, принести больше радости нашим болельщикам», — приводит слова Жедсона Фернандеша телеграм-канал Российской Премьер-Лиги.

После 18 туров чемпионата России «Спартака» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 29 очков. «Динамо» занимает 10-е место, набрав 21 очко.

Материалы по теме
Гендиректор «Спартака» Некрасов одной фразой оценил ничью в дерби с «Динамо»
Материалы по теме
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
У «Динамо» отменили два гола в дерби! Но «Спартаку» не хватило и этого. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android