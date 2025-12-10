«Брюгге» — «Арсенал»: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию

Скидки
Олимпик Марсель — Монако. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Брюгге — Арсенал: во сколько начало матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов 2025/2026, где смотреть прямую трансляцию

Комментарии

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брюгге» (Бельгия) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

Права на трансляцию матча Лиги чемпионов «Брюгге» — «Арсенал» в России принадлежат Okko.
Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Брюгге
Брюгге, Бельгия
Окончен
0 : 3
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Мадуэке – 25'     0:2 Мадуэке – 47'     0:3 Мартинелли – 56'    

В минувшем туре бельгийская команда уступила «Спортингу» со счётом 0:3, а «канониры» обыграли «Баварию» со счётом 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

Календарь Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги чемпионов сезона-2025/2026
Комментарии
