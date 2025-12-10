«Брюгге» — «Арсенал»: во сколько начало матча ЛЧ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Брюгге» (Бельгия) и «Арсенал» (Англия). Игра пройдёт на стадионе «Ян Брейдель» в Брюгге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре бельгийская команда уступила «Спортингу» со счётом 0:3, а «канониры» обыграли «Баварию» со счётом 3:1.

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

