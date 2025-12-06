«Алавес» победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на замену во втором тайме

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра игру обслуживал Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Единственный мяч забил нападающий «Алавеса» Лукас Бое, реализовав пенальти в добавленное к первому тайму время. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 15 матчей чемпионата Испании «Алавес» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 16 очков и располагается на 12-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 37 очков.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Жироной» 12 декабря, а «Алавес» примет мадридский «Реал» 14 декабря.