Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Алавес — Реал Сосьедад, результат матча 6 декабря 2025, счёт 1:0, 15-й тур Ла Лиги 2025-2026

«Алавес» победил «Реал Сосьедад» в матче Ла Лиги, Захарян вышел на замену во втором тайме
Комментарии

Завершился матч 15-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Алавес» и «Реал Сосьедад». Команды играли на стадионе «Мендисорроса» (Витория, Испания). В качестве главного арбитра игру обслуживал Хавьер Альберола Рохас. Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 18:15 МСК
Алавес
Витория
Окончен
1 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Бое – 45+4'    

Единственный мяч забил нападающий «Алавеса» Лукас Бое, реализовав пенальти в добавленное к первому тайму время. Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян вышел на замену на 78-й минуте и не отметился результативными действиями.

После 15 матчей чемпионата Испании «Алавес» набрал 18 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» заработал 16 очков и располагается на 12-й строчке. Лидирует в турнире «Барселона», у которой 37 очков.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Жироной» 12 декабря, а «Алавес» примет мадридский «Реал» 14 декабря.

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
Комментарии
