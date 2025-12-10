«Ювентус» — «Пафос»: во сколько начало игры Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 декабря, состоится матч 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретятся «Ювентус» (Италия) и «Пафос» (Кипр). Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko.

В минувшем туре туринская команда выиграла у норвежского «Будё-Глимт» со счётом 3:2, а кипрский клуб разделил очки с «Монако» (2:2).

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште. Решающий матч соревнования состоится 30 мая 2026 года.

