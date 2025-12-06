«И здесь традиции сохраняются». В «Акроне» отреагировали на удаление в матче с «Зенитом»

В тольяттинском «Акроне» отреагировали на удаление защитника Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. На данный момент счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Получается, что и здесь традиции сохраняются. Ведь год назад с поля удалили Данилина», – написала пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале клуба.

Напомним, 7 декабря 2024 года «Акрон» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. На 55-й минуте встречи красную карточку получил игрок красно-чёрных Кирилл Данилин.