«И здесь традиции сохраняются». В «Акроне» отреагировали на удаление в матче с «Зенитом»
В тольяттинском «Акроне» отреагировали на удаление защитника Йонуца Неделчяру в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. На данный момент счёт 2:0 в пользу сине-бело-голубых. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32' 2:0 Энрике – 41'
Удаления: нет / Неделчяру – 14'
«Получается, что и здесь традиции сохраняются. Ведь год назад с поля удалили Данилина», – написала пресс-служба «Акрона» в телеграм-канале клуба.
Напомним, 7 декабря 2024 года «Акрон» на выезде обыграл «Зенит» со счётом 2:1. На 55-й минуте встречи красную карточку получил игрок красно-чёрных Кирилл Данилин.
