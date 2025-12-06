«Зенит» переиграл «Акрон» и поднялся на первое место в турнирной таблице РПЛ

Окончен матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играли санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали сине-бело-голубые. Встреча состоялась на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступил Павел Кукуян.

На 14-й минуте красную карточку получил защитник гостей Йонуц Неделчяру. На 32-й минуте Жерсон открыл счёт в этой игре и вывел петербуржцев вперёд. На 41-й минуте Луис Энрике удвоил преимущество сине-бело-голубых.

После этой встречи сине-бело-голубые набрали 39 очков и занимают первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-чёрные с 21 очком располагаются на девятой строчке.