Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
23:05 Мск
Жерсон забил первый гол за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге

Жерсон забил первый гол за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге
Комментарии

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». На данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев, один из голов команды был забит полузащитником Жерсоном — это его первый мяч за сине-бело-голубых в чемпионате России.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
2 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Жерсон – 32'     2:0 Энрике – 41'    
Удаления: нет / Неделчяру – 14'

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают третье место. Красно-чёрные заработали 21 очко и располагаются на девятой строчке.

