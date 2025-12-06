Жерсон забил первый гол за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге

В эти минуты идёт матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором играют санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон». На данный момент счёт 2:0 в пользу петербуржцев, один из голов команды был забит полузащитником Жерсоном — это его первый мяч за сине-бело-голубых в чемпионате России.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра выступает Павел Кукуян. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 17 туров чемпионата России сине-бело-голубые набрали 36 очков и занимают третье место. Красно-чёрные заработали 21 очко и располагаются на девятой строчке.