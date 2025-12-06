В «Ростове» показали реакцию игроков на продление контракта Джонатана Альбы

В «Ростове» показали реакцию игроков в раздевалке на продление контракта главного тренера жёлто-синих Джонатана Альбы. Футболисты узнали об этом после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (2:0).

Видео доступно в телеграм-канале «Ростова».

На данный момент ростовчане с 21 очком находятся на 11-м месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В 18 матчах текущего розыгрыша чемпионата России команда с берегов Дона одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

В Пути РПЛ Фонбет Кубка России жёлто-синие заняли третье место в группе C, в 1/4 финала Пути регионов команда сыграет с махачкалинским «Динамо».