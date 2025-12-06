Скидки
У «Спартака» всего одна победа над «Динамо» в официальных матчах в 2025 году

«Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» (1:1) в матче 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Таким образом, у красно-белых в 2025 году лишь одна победа над бело-голубыми в официальных встречах.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

В апреле эти команды встречались в рамках полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России: тогда победу со счётом 2:1 отпраздновали футболисты «Спартака». В мае динамовцы победили со счётом 2:0 в матче 28-го тура Мир РПЛ. В сентябре эти команды не смогли выявить победителя во встрече 13-го тура чемпионата России (2:2), теперь же они снова сыграли вничью.

После 18 туров чемпионата России красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.

