На матче «Спартак» — «Динамо» присутствовало 27 727 болельщиков

Матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» посетили 27 727 зрителей, сообщает официальный телеграм-канал красно-белых. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.

Встреча состоялась в Москве, на стадионе «Лукойл Арена», общая вместимость объекта составляет 45 360 мест.

После 18 туров чемпионата России «Спартака» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 29 очков. «Динамо» занимает 10-ю строчку, набрав 21 очко.

В чемпионате России наступает перерыв. 19-й тур состоится в конце февраля 2026 года. «Спартаку» предстоит встретиться с «Сочи» в выездном матче, а московское «Динамо» сыграет на своём поле с «Крыльями Советов».