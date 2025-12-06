На матче «Спартак» — «Динамо» присутствовало 27 727 болельщиков
Матч 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо» посетили 27 727 зрителей, сообщает официальный телеграм-канал красно-белых. Игра завершилась вничью со счётом 1:1.
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
Встреча состоялась в Москве, на стадионе «Лукойл Арена», общая вместимость объекта составляет 45 360 мест.
После 18 туров чемпионата России «Спартака» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 29 очков. «Динамо» занимает 10-ю строчку, набрав 21 очко.
В чемпионате России наступает перерыв. 19-й тур состоится в конце февраля 2026 года. «Спартаку» предстоит встретиться с «Сочи» в выездном матче, а московское «Динамо» сыграет на своём поле с «Крыльями Советов».
