Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 6 декабря, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 6 декабря, календарь, таблица
Комментарии

Сегодня, 6 декабря, состоялись три матча в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 18-го тура РПЛ на 6 декабря:

«Ростов» — «Рубин» — 2:0;
«Спартак» — «Динамо» Москва — 1:1;
«Зенит» — «Акрон» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 37 очков после 17 туров. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с 36 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари Нижний Новгород» (11).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
