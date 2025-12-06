Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 6 декабря, календарь, таблица

Сегодня, 6 декабря, состоялись три матча в 18-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей 18-го тура РПЛ на 6 декабря:

«Ростов» — «Рубин» — 2:0;

«Спартак» — «Динамо» Москва — 1:1;

«Зенит» — «Акрон» — 2:0.

Первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает санкт-петербургский «Зенит», набравший 39 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», заработавший 37 очков после 17 туров. Замыкает тройку лидеров московский ЦСКА с 36 очками. Последнее, 16-е место, занимает «Сочи» (9), на 15-й строчке находится «Пари Нижний Новгород» (11).