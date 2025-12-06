Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

«Именно то, что было нужно». Комментатор Okko Комин — о победе «Баварии» над «Штутгартом»

Комментатор Okko Роман Комин высказался о матче 13-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Штутгарт» и мюнхенская «Бавария». Победу со счётом 5:0 праздновали футболисты команды гостей.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Лаймер – 11'     0:2 Кейн – 66'     0:3 Станишич – 78'     0:4 Кейн – 82'     0:5 Кейн – 88'    
Удаления: Ассиньон – 81' / нет

«Эта победа – именно то, что было нужно «Баварии». Команда немного притормозила в последние недели, но сегодня получилось всё. «Бавария» разнесла сильного соперника на его поле, впервые за семь матчей сыграла «на ноль» и к тому же сэкономила силы многих лидеров. Компани оставил на лавке Нойера, Та, Станишича, Павловича, Карля и Кейна. Последние четверо вышли на поле после перерыва и добили «Штутгарт», Кейн оформил первый с сентября хет-трик. Но самым красивым был первый гол матча – в первом тайме атаку, которую начал подменявший Нойера Урбиг, пяткой завершил один из самых важных игроков нынешней «Баварии», Конрад Лаймер. Выиграв 5:0 в Штутгарте, «Бавария» продлила невероятную серию, забив как минимум два мяча в 21-м матче Бундеслиги подряд и побив рекорд «Баварии» Гвардиолы сезона-2013/14», — сказал Комин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

После 13 матчей чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» возглавляет турнирную таблицу, набрав 37 очков. «Штутгарт» заработал 22 очка и располагается на шестой строчке.

