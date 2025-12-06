Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн вошёл в топ-5 по хет-трикам в истории Бундеслиги

Гарри Кейн вошёл в топ-5 по хет-трикам в истории Бундеслиги
Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн вошёл в число пяти лучших игроков в истории Бундеслиги по количеству хет-триков, сообщает Squawka.

В матче 13-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» разгромила «Штутгарт» со счётом 5:0, футболист отметился забитыми мячами на 66-й, 82-й и 88-й минутах. Этот хет-трик стал для Кейна 10-м в немецком первенстве.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Лаймер – 11'     0:2 Кейн – 66'     0:3 Станишич – 78'     0:4 Кейн – 82'     0:5 Кейн – 88'    
Удаления: Ассиньон – 81' / нет

Только Герд Мюллер (32), Роберт Левандовски (16), Клаус Фишер (12) и Юпп Хайнкес (11) имеют больше хет-триков в истории Бундеслиги.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Баварию» 13 матчей в чемпионате, забил 17 мячей и сделал три результативные передачи.

Комментарии
