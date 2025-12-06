Гарри Кейн вошёл в топ-5 по хет-трикам в истории Бундеслиги
Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн вошёл в число пяти лучших игроков в истории Бундеслиги по количеству хет-триков, сообщает Squawka.
В матче 13-го тура чемпионата Германии, в котором «Бавария» разгромила «Штутгарт» со счётом 5:0, футболист отметился забитыми мячами на 66-й, 82-й и 88-й минутах. Этот хет-трик стал для Кейна 10-м в немецком первенстве.
Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Лаймер – 11' 0:2 Кейн – 66' 0:3 Станишич – 78' 0:4 Кейн – 82' 0:5 Кейн – 88'
Удаления: Ассиньон – 81' / нет
Только Герд Мюллер (32), Роберт Левандовски (16), Клаус Фишер (12) и Юпп Хайнкес (11) имеют больше хет-триков в истории Бундеслиги.
В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Баварию» 13 матчей в чемпионате, забил 17 мячей и сделал три результативные передачи.
