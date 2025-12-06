Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Стало известно расписание группового этапа чемпионата мира — 2026

Комментарии

Международная федерация футбола (ФИФА) на своём официальном сайте показала расписание группового этапа чемпионата мира 2026 года, который пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.

Расписание группового этапа чемпионата мира – 2026

Фото: Сайт ФИФА

Отметим, все игры группового этапа ЧМ-2026 в США, Мексике и Канаде будут проходить во временных слотах с 19:00 по 07:00 мск, а наибольшее число матчей будет начинаться в четыре–пять часов утра по Москве. Например, Англия и Хорватия начнут играть в 23:00 мск, Узбекистан и Колумбия – в 05:00 мск. Финал мирового первенства начнётся в 22:00 мск.

Сборные Мексики и ЮАР сыграют в матче открытия первенства мира. Стартовая встреча первенства планеты пройдёт 11 июня на стадионе «Ацтека» в Мехико.

В плей-офф турнира выйдут по две сильнейшие команды от каждой из 12 групп, а также восемь лучших с третьих мест. Финал чемпионата мира пройдёт на стадионе «Метлайф» в пригороде Нью-Йорка Ист-Ратерфорде. Действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

