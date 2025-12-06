Тренер «Арсенала» Артета: хотел бы поздравить «Астон Виллу» — это очень хорошая команда

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился впечатлениями после поражения своей команды в матче 15-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 с «Астон Виллой» (1:2).

«Мы очень расстроены из-за того, как проиграли в этом матче, но в первую очередь я хотел бы поздравить «Астон Виллу» — это очень хорошая команда. В первом тайме у нас были некоторые трудности, особенно это касается неожиданных потерь мяча после обретения контроля над ним, это было очень опасно. Кроме ситуации с Уоткинсом, где был фол, я не помню ничего, кроме гола.

Второй тайм мы начали очень хорошо, гораздо лучше первого. Создали моменты, забили гол, я чувствовал, что выиграем матч. Могли проиграть и раньше, снова из-за двух очень опасных индивидуальных потерь, но избежали этого. У нас было два голевых момента, последний из которых был с передачей на Деклана [Райса], однако мы им не воспользовались. Затем последовал длинный удар от ворот, в следующем эпизоде мы перевели мяч за боковую, они играли быстро, в штрафной царил хаос, им удалось забить в верхний угол, что показывает качество этой лиги», — приводит слова Артеты официальный сайт «Арсенала».