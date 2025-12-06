Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Гарри Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год

Комментарии

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год, сообщает Opta.

Футболист в 2025 году забил 58 мячей за клуб и национальную команду и превзошёл своё достижение 2017 года, когда ему удалось отличиться 56 раз.

В матче 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Штутгартом» футболист отметился тремя забитыми мячами на 66-й, 82-й и 88-й минутах, а его команда одержала уверенную победу со счётом 5:0.

Германия — Бундеслига . 13-й тур
06 декабря 2025, суббота. 17:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
0 : 5
Бавария
Мюнхен
0:1 Лаймер – 11'     0:2 Кейн – 66'     0:3 Станишич – 78'     0:4 Кейн – 82'     0:5 Кейн – 88'    
Удаления: Ассиньон – 81' / нет

В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и сделал три результативные передачи.

Новости. Футбол
