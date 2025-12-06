Гарри Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн обновил личный рекорд по количеству забитых мячей за календарный год, сообщает Opta.

Футболист в 2025 году забил 58 мячей за клуб и национальную команду и превзошёл своё достижение 2017 года, когда ему удалось отличиться 56 раз.

В матче 13-го тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Штутгартом» футболист отметился тремя забитыми мячами на 66-й, 82-й и 88-й минутах, а его команда одержала уверенную победу со счётом 5:0.

В сезоне-2025/2026 нападающий провёл за «Баварию» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 28 мячей и сделал три результативные передачи.