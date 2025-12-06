Ву выбивал мяч у Нгамалё из рук, Тюкавин хватался за голову от решения судьи. Фото с матча

6 декабря в Москве на стадионе «Лукойл Арена» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 1:1.

Таким образом, бело-голубые не проигрывают красно-белым в четырёх встречах чемпионата России подряд.

Лучшие кадры с матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

В прошлом сезоне команды один раз сыграли вничью (2:2), в игре второго круга победу со счётом 2:0 отпраздновали динамовцы. В нынешнем сезоне клубы не выявили победителя в обеих встречах (2:2, 1:1).

После 18 туров текущего розыгрыша высшего дивизиона российского первенства красно-белые набрали 29 очков и занимают шестое место в турнирной таблице. Бело-голубые заработали 21 очко и располагаются на 10-й строчке.