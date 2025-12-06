Скидки
Пари Сен-Жермен — Стад Ренн. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:05 Мск
Главная Футбол Новости

Интер — Комо, результат матча 6 декабря 2025, счёт 4:0, 14-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» разгромил «Комо» и поднялся на первое место в таблице Серии А
Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Комо». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 4:0.

Италия — Серия А . 14-й тур
06 декабря 2025, суббота. 20:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
4 : 0
Комо
Комо
1:0 Мартинес – 11'     2:0 Тюрам – 59'     3:0 Чалханоглу – 81'     4:0 Аугусто – 86'    

Первый гол в матче забил нападающий чёрно-синих Лаутаро Мартинес на 11-й минуте встречи. Во втором тайме на 59-й минуте форвард Маркус Тюрам увеличил преимущество хозяев поля. На 81-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу довёл счёт до разгромного. В конце встречи защитник Карлос Аугусто установил окончательный счёт – 4:0.

После 14 матчей «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 30 набранных очков. «Комо» располагается на шестой строчке в чемпионате Италии, клуб набрал 24 очка.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
