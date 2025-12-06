«Интер» разгромил «Комо» и поднялся на первое место в таблице Серии А

Завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Интер» и «Комо». Команды играли на стадионе «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Марко Ди Белло. Матч закончился победой хозяев поля со счётом 4:0.

Первый гол в матче забил нападающий чёрно-синих Лаутаро Мартинес на 11-й минуте встречи. Во втором тайме на 59-й минуте форвард Маркус Тюрам увеличил преимущество хозяев поля. На 81-й минуте полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу довёл счёт до разгромного. В конце встречи защитник Карлос Аугусто установил окончательный счёт – 4:0.

После 14 матчей «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 30 набранных очков. «Комо» располагается на шестой строчке в чемпионате Италии, клуб набрал 24 очка.