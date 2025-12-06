Дьёкереш прокомментировал поражение «Арсенала» от «Астон Виллы» в матче АПЛ

Скидки
Футбол

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш высказался после матча 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Астон Вилле» со счётом 1:2.

Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Кэш – 36'     1:1 Троссард – 52'     2:1 Буэндия – 90+5'    

«Мы, конечно, разочарованы результатом. Сейчас не очень приятное чувство, но на дворе только декабрь, впереди ещё много матчей. Мы должны продолжать создавать моменты и бить по воротам, потому что тогда в конечном итоге появляются шансы забить. Поэтому да, конечно, существуют позитивные моменты, нам просто нужно немного улучшить реализацию», — приводит слова Дьёкереша официальный сайт клуба.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Астон Вилла» располагается на третьей сточке, у команды 30 очков в активе.

