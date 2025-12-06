Дьёкереш прокомментировал поражение «Арсенала» от «Астон Виллы» в матче АПЛ
Поделиться
Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш высказался после матча 15-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда уступила «Астон Вилле» со счётом 1:2.
Англия — Премьер-лига . 15-й тур
06 декабря 2025, суббота. 15:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Кэш – 36' 1:1 Троссард – 52' 2:1 Буэндия – 90+5'
«Мы, конечно, разочарованы результатом. Сейчас не очень приятное чувство, но на дворе только декабрь, впереди ещё много матчей. Мы должны продолжать создавать моменты и бить по воротам, потому что тогда в конечном итоге появляются шансы забить. Поэтому да, конечно, существуют позитивные моменты, нам просто нужно немного улучшить реализацию», — приводит слова Дьёкереша официальный сайт клуба.
После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Арсенал» набрал 33 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Астон Вилла» располагается на третьей сточке, у команды 30 очков в активе.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 декабря 2025
-
22:15
-
22:14
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:59
-
21:46
-
21:32
-
21:31
-
21:28
-
21:26
-
21:26
-
21:25
-
21:05
-
21:02
-
20:58
-
20:57
-
20:45
-
20:41
-
20:39
-
20:26
-
20:23
-
20:15
-
20:12
-
20:06
-
20:05
-
20:03
-
20:01
-
20:00
-
19:59
-
19:58
-
19:57
-
19:56
-
19:54
-
19:49