Червиченко: спасибо судьям, что дважды не засчитали голы в ворота «Спартака» от «Динамо»

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграли вничью со столичным «Динамо» (1:1). В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Арбитр не засчитал гол Константина Тюкавина на четвёртой минуте и мяч Николаса Маричаля на 85-й минуте.

«Мне кажется, «Спартак» сейчас не в самой лучшей форме. Они просто физически хорошо бегут и сами по себе намного быстрее. Поскольку они маленькие, движений больше заметно. Отсюда складывается иллюзия, что они на поле превалируют.

И даже по моментам кажется, что у «Спартака» вроде больше голевых моментов, вроде они атакуют. Но два раза из сетки мяч вытащил «Спартак». Только спасибо судейской бригаде, что эти два раза не засчитали мяч. Если смотреть на происходящее, «Спартаку» очень сильно повезло», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.