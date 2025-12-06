«Украли победу». Экс-президент «Динамо» — о матче со «Спартаком»

Бывший президент московского «Динамо» Юрий Белкин высказался после матча 18-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» со счётом 1:1.
«Что могу сказать по судейству в матче со «Спартаком»? Украли победу, не засчитали два чистых гола. Останется ли Гусев главным тренером? Я не знаю», — приводит слова Белкина Metaratings.ru.
После 18 туров чемпионата России «Спартака» располагается на шестой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 29 очков. «Динамо» занимает 10-ю строчку, набрав 21 очко.
В чемпионате России наступает перерыв. 19-й тур состоится в конце февраля 2026 года. «Спартаку» предстоит встретиться с «Сочи» в выездном матче, а московское «Динамо» сыграет на своём поле с «Крыльями Советов».
- 6 декабря 2025
